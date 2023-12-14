Жители Челябинской области отправили Деду Морозу более 2000 писем

Послания новогоднему волшебнику принимаются до 31 декабря

В Челябинске с 1 декабря работает почта Деда Мороза. За прошедшие две недели южноуральцы отправили новогоднему волшебнику более 2000 писем. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщило региональное управление Федеральной почтовой службы.

Для приема праздничной корреспонденции в центральном отделении на Кирова, 165, установили специальный почтовый ящик. Одними из первых послания Деду Морозу написали участники новогодних представлений для детей и молодежи с инвалидностью «Необыкновенные Елки». Их открытки сказочному адресату доставят бесплатно.

В «Почте России» напомнили, что писать Деду Морозу следует по адресу: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Деду Морозу. Но если даже указать на конверте просто «Деду Морозу», то письмо все равно дойдет. Главное, наклеить марки и указать точный обратный адрес для ответа. Не обязательно опускать конверты в спецящик — детские послания в Великий Устюг собирают все почтовые отделения области.

В челябинском региональном отделении ФПС отметили, что, хоть праздничная почта официально работает с декабря, дети начали писать Деду Морозу еще с 18 ноября — в день его рождения. Прием корреспонденции продлится до 31 декабря.