Жители Челябинской области ощутили дым от природных пожаров в ХМАО

Неприятный запах также отмечают в Свердловской и Курганской областях

В понедельник, 8 августа, Челябинск накрыло серой дымкой. На неприятный запах гари и смог также жалуются жители Нязепетровска, Аргаяша, Троицка. В Минэкологии региона пояснили, что до Урала добрался дым от природных пожаров на территории ХМАО.

По данным спутникового мониторинга, лесные пожары охватили значительные территории Ханты-Мансийского автономного округа. В Югре введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты министерства экологии Челябинской области сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия сложились из-за антициклона, который ослабил ветер и поспособствовал скоплению загрязняющих веществ в воздухе.

«Вместе с тем по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения — попросту говоря, дым — могут частично проникать на территорию Челябинской области», — прокомментировали в пресс-службе Минэкологии региона.

В Челябинской области с 8 по 10 августа ожидается слабый ветер. С учетом прогноза синоптиков регионального Гидрометцентра, возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО.

Напомним, в конце прошлой недели ИА «Первое областное» сообщало, что дым от горения торфа под Екатеринбургом и лесных пожаров в Югре может прийти в Челябинскую область.