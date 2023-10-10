Жители Челябинской и Свердловской областей объединились против строительства полигона ТБО

Бьют тревогу в Кусинском и в Сысертском районах

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В Каслинском районе назревает нешуточный скандал из-за планов властей соседнего региона по строительству полигона твердых бытовых отходов. Вместе с жителями Сысертского района Свердловской области они пытаются воззвать к диалогу уральские власти. О своих опасениях каслинцы рассказали информационному агентству «Первое областное».

Этой осенью жизнь жителей деревень Каслинского района, что граничат со Свердловской областью, всколыхнула новость: скоро рядом с ними построят полигон твердых бытовых отходов и предприятие по переработке мусора.

Каслинцы рассказывают: под будущий полигон отдано в Южном сельском округе 700 гектаров пригодной для сельского хозяйства земли. От ближайшего поселка Каслинского района до координат размещения полигона всего 48 км.

Скриншот https://kadastrmap.ru/reestr/66-25-4306002-38/ . По координатам будущий полигон могут разместить на территории парка «Бажовские места»

«Планируется, что полигон разместится в трех километрах от ближайшей деревни Сысертского района. Но мы, в свою очередь, тоже переживаем: у нас реки от них начинаются, они питают наши озера. Да и сам полигон будет огромным: 700 гектаров — это почти тысяча стандартных футбольных полей. Конечно же, будут выбросы, запах», — сетует местный житель Владимир.

Он пояснил и показал видео, где и как разместится мусорный объект.

«Вот Багаряк течет, она сходится с речкой Боевкой, они впадают в Синару. Она в свою очередь впадает в Исеть. На берегах этих рек — десятки населенных пунктов. Наши многочисленные озера, болота могут подпитываться из этих рек. Все связано», — рассказывает Владимир.

Жители Каслинского и Сысертского районов объединились в инициативную группу, которая выступает против строительства комплекса.

«Нас пытаются убедить в том, что это безопасно, что это будет современный экокластер. А по факту будет перерабатываться только 17 процентов всего мусора. Остальное идет на захоронение, и период полураспада у некоторых продуктов до 300 лет! Защитная зона полигона для ТКО составляет тысячу метров от границ площади объекта. Это значит, что все подземные воды будут заражены, и колодцы, и скважины», — переживают селяне.

Опасения селян разделяет и глава Каслинского района Игорь Колышев.

«Как житель Каслинского района разделяю озабоченность жителей по проекту строительства полигона переработки ТКО на смежной территории Каслинского и Сысертского районов. На данный момент не обладаю достаточной информацией об этом проекте, в процессе его изучения будем консультироваться с министерством экологии Челябинской области. В любом случае выбор данной локации с учетом туристического потенциала и наличием каких-то объектов, безусловно, негативно скажется на привлекательности нашей территории в плане развития внутреннего туризма. Выбор места для размещения такой площадки мне не кажется удачным», — пояснил он информагентству.

По данным министерства экологии Челябинской области, в ведомство уже поступило три обращения от жителей Каслинского района. В правительстве Свердловской области нашему министерству пояснили, что комплекс по обращению с ТКО планируется создать в рамках концессионного соглашения, подписанного еще летом 2021 года. Работы должны быть завершены в 2026 году.

«Сейчас в соответствии с законодательством проводятся инженерные изыскания для выявления возможных ограничений, при которых строительство не допускается. Кроме того, для успешной реализации проекта необходимо также прохождение проектной документацией всех экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом списке обязательной является государственная экологическая экспертиза, в ходе которой оценивается безопасность намечаемой хозяйственной деятельности для окружающей среды и проводятся общественные обсуждения в установленном законодательством РФ порядке», — пояснили в челябинском Минэко.

Историей заинтересовался глава Российского экологического общества, председатель координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов. По его мнению, ключевым фактором недовольства граждан стала закрытость информации.

«Закон сегодня предоставляет инструменты для соблюдения экологических прав граждан. Но для эффективного диалога необходимо в таких ситуациях использовать и дополнительные возможности. Ключевое — это открытость, прозрачность и доступность для населения экологических данных проекта. Это ответственность и властей и инвестора. И это их добровольный подход. Обеспокоенность людей нужно слышать и реагировать. Лучше проактивно, до конфликтных ситуаций»,— прокомментировал он.

Информационное агентство «Первое областное» будет следить за развитием ситуации.