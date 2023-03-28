Жители Челябинской области оформили через почту почти 2 тыс. полисов от клеща

С началом опасного сезона спрос на страховку резко вырос

С начала 2023 года в почтовых отделениях Челябинской области было оформлено около 1800 страховых полисов от укусов клещей, из них более половины — в марте. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального УФПС. Помимо почты оформить полисы можно в офисах почти всех работающих в Челябинской области страховых компаний, а также онлайн.

В офисах «Почты России» или у почтальонов южноуральцы могут приобрести полисы четырех компаний: «ВСК», «Согласие», «Ингосстрах» и «Капитал Life». Стоимость страхования составляет 380—390 рублей, суммы страхового покрытия варьируются от 500 тыс. до 2 млн руб.

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, в регионе работают более десяти страховых компаний, и почти все они предлагают застраховаться от укуса клеща. Стоимость страхового полиса на одного застрахованного начинается от 200 руб. и в среднем составляет 300—400 руб. для взрослых и 250—350 руб. для детей. В страховку входят медицинский осмотр и удаление клеща, тест на инфекции, введение иммуноглобулина и лечение в случае заболевания. В большинстве случаев полис дает возможность получить помощь на всей территории РФ. Некоторые программы дополнительно включают в себя экстренное введение иммуноглобулина до результатов анализов, компенсацию расходов на антибиотики, наблюдение после выписки из стационара и другие услуги.