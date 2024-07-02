Жители Челябинской области оформили 146 тысяч цифровых полисов ОМС

Бумажные и пластиковые документы в России больше не выдаются

В начале 2024 года жители Челябинской области оформили 146 тысяч цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Новый полис, как правило, получали те, кто менял документ по причине смены своих личных данных. Небольшой процент составляют впервые оформленные полисы на новорожденных детей либо иностранных граждан», — рассказала начальник отдела организации страховой деятельности ТФОМС Челябинской области Лариса Мустафина.

Напомним, бумажные и пластиковые полисы ОМС в России не выдаются с декабря 2022 года.

При обращении в медицинскую организацию сегодня достаточно иметь выписку о полисе ОМС. Получить ее можно в своей страховой медицинской организации или на портале «Госуслуги» в разделе «Здоровье» / «Управление полисом ОМС». Выписку можно предъявлять на экране мобильного телефона или в распечатанном виде.

Если у человека есть бумажный полис с 16-значным номером или пластиковый документ, можно показывать и его. Уже полученные бумажные и пластиковые документы продолжают действовать — менять их специально не нужно. И только полисы на желтых бумажных бланках требуют замены на новый — цифровой.

Телефоны страховых медицинских организаций Челябинской области:

— ООО «Альфастрахование-ОМС»: 8-800-555-10-01;

— СМК «Астрамед — МС» (АО): 8-800-250-01-60;

— Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02;

— «СК «ИНГОССТРАХ-М»: 8-800-600-24-27;

— «СМК РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04.

Телефон единого контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области: 8-800-300-10-03.