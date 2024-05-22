В Челябинской области рано стартовал грибной сезон. В лесах региона уже пошли маслята и подберезовики. Своими находками южноуральцы делятся в соцсетях.
Целую делянку маслят обнаружили в Сосновском районе, в деревне Касарги. Подберезовики нашли в лесах под Троицком.
«И когда это было такое, маслята в середине мая», — пишут с удивлением южноуральцы в социальных сетях.
Однако некоторые комментаторы не верят, что грибы могли появиться так рано.
«Ерунду не пишите, прошлогодние фотки скинули», — говорит один из комментаторов.
Напомним, что в Челябинской области грибной сезон начался в апреле. В регионе уже удалось обнаружить знаменитый «инопланетянский гриб».
Кроме того, житель Челябинска Артур К. за два дня собрал 50 килограммов сморчков. О том, где их найти, как готовить и отличить от похожих строчков, мужчина рассказал ИА «Первое областное».