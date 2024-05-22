Жители Челябинской области обнаружили в лесах маслята и подберезовики

Южноуральцы удивлены, что грибной сезон стартовал так рано

В Челябинской области рано стартовал грибной сезон. В лесах региона уже пошли маслята и подберезовики. Своими находками южноуральцы делятся в соцсетях.

Целую делянку маслят обнаружили в Сосновском районе, в деревне Касарги. Подберезовики нашли в лесах под Троицком.

«И когда это было такое, маслята в середине мая», — пишут с удивлением южноуральцы в социальных сетях.

Однако некоторые комментаторы не верят, что грибы могли появиться так рано.

«Ерунду не пишите, прошлогодние фотки скинули», — говорит один из комментаторов.

Напомним, что в Челябинской области грибной сезон начался в апреле. В регионе уже удалось обнаружить знаменитый «инопланетянский гриб».

Кроме того, житель Челябинска Артур К. за два дня собрал 50 килограммов сморчков. О том, где их найти, как готовить и отличить от похожих строчков, мужчина рассказал ИА «Первое областное».