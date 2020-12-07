Жители Челябинской области не спешат отказываться от вредных привычек

Всего за год пристрастившихся к алкоголю, табаку и запрещённым веществам южноуральцев стало значительно больше.

Большинство жителей Челябинской области склонны к вредным привычкам. В рейтинге издания «РИА Новости» по отсутствию вредных привычек Южный Урал занял 65 место. Отметим, двумя годами ранее регион располагался чуть выше. Рассказываем подробнее.

В основу рейтинга легли шесть показателей: потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным и число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Показатели эксперты взяли за последние три года — с 2017 по 2019 годы.

Так, Челябинская область в результате оказалась на 65 месте. При этом в 2019 году рейтинговый балл региона равнялся 45,8, а в 2018 году область занимала 54 место. Это значит, всего за один год множество южноуральцев пристрастились к алкоголю, табаку, наркотикам, а также совершили немало преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Соседняя Свердловская область расположилась на 51 месте, тогда как в 2018 была на 59 строчке рейтинга. В этом регионе, наоборот, немало людей отказались от вредных привычек.

Лидерами по отсутствию вредных привычек стали Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Тамбовская область.

В пятёрку аутсайдеров вошли Амурская область, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Сахалинская и Магаданская области.