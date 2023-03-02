Жители Челябинской области не останутся без бумажных квитанций за капремонт

Регоператор разъяснил, как настроят систему доставки вне зоны обслуживания «Уралэнергосбыта»

В фонде капремонта разъяснили, какие квитанции получат те жители Челябинской области, которые не обслуживаются «Уралэнергосбытом». Ранее региональный оператор сообщил, что с 1 марта плата за капремонт будет внесена в квитанции поставщика электроэнергии. Сегодня в фонде заверили, что без платежки абонентов других электросетевых компаний не оставят. Подробнее — в материале.

В Магнитогорске абоненты, которые платят взносы за капитальный ремонт дома, пожаловались на новый порядок формирования квитанций. Как сообщало ранее ИА «Первое областное», с 1 марта платежные документы за капремонт будут приходить не отдельно, а вместе со счетом за свет и другие услуги ЖКХ. Регоператор капремонта заявил, что квитанции теперь формирует Единый расчетный центр «Уралэнергосбыта» (ЕРЦ).

«Проблема в том, что Магнитогорск не получает данные квитанции, так как не входит в зону обслуживания „Уралэнергосбыта“. На вопрос, где взять квитанции, региональный оператор отвечает — заходите в личный кабинет. Но в городе есть довольно большой процент пенсионеров и малообеспеченных людей, которым недоступен интернет», — написала жительница города металлургов в социальной сети.

Женщина опасается, что те, кто не получит квитанцию, не смогут вовремя заплатить, то есть будут начислены пени. В фонде регионального оператора капремонта корреспонденту нашего информагентства ответили, что в Магнитогорск по-прежнему будут доставляться отдельные квитанции, но их формированием так же будет заниматься ЕРЦ «Уралэнергосбыта», а точнее, его подрядчик.

«Согласно заключенному контракту между Обществом с ограниченной ответственностью „Новые коммунальные решения“ и Региональным оператором капитального ремонта, ООО „НКР“ будет распечатывать и доставлять квитанции на оплату капитального ремонта по всей Челябинской области», — заявили в фонде.



По замыслу регоператора и «Уралэнергосбыта», единый платежный документ за все услуги ЖКХ позволит избавиться от кипы платежных документов. Формированием и распечаткой квитанций займется ЕРЦ, а региональный оператор по-прежнему будет отвечать на вопросы по начислению и консультировать своих абонентов.