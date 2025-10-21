Жители Челябинской области направили более 50 тысяч обращений в органы власти

Чаще всего южноуральцы жаловались на ЖКХ и благоустройство

В третьем квартале 2025 года в органы власти и общественные приемные Челябинской области поступило более 50 тысяч обращений от граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наибольшее количество жалоб и просьб традиционно касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. Граждане сообщали о перебоях с водоснабжением, аварийных ситуациях в домах и плохом качестве коммунальных услуг.

Второй по популярности темой стала экономика и благоустройство: строительство и ремонт дорог, газификация, электроснабжение и транспортное обслуживание.

Также жители региона активно задавали вопросы о социальной политике, в частности о лекарственном обеспечении, работе медучреждений и мерах поддержки для участников СВО и их семей.

Для решения проблем власти использовали разные форматы: более 22 тысяч вопросов были рассмотрены коллегиально, с выездом на место и с участием самих заявителей. Должностными лицами лично принято более 3,5 тысячи граждан.

Популярностью продолжают пользоваться цифровые сервисы. Через систему «Платформа обратной связи» на «Госуслугах» в область поступило более 45 тысяч сообщений.