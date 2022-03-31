Жители Челябинской области начнут получать новое детское пособие

Заявление на него можно будет подать на портале госуслуг с 1 мая

В России с мая начинает работу новая мера социальной поддержки: семьи с малым доходом могут получить от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка от 8 до 16 лет, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.



«Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал, что с 1 мая 2022 года можно будет подать заявление на получение новой меры социальной поддержки семей. Такая возможность будет реализована на едином портале государственных и муниципальных услуг. Также можно будет обратиться лично. Сейчас мы ждем федеральную нормативно-правовую базу, чтобы понимать всю механику процесса. Хочу акцентировать внимание южноуральцев, что на текущий момент на едином портале госуслуг форма заявления еще не размещена. Поэтому просим всех набраться терпения и дождаться 1 мая», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

По данным Минсоца, новое пособие, как и выплаты на детей 3—7 лет, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Будут учитываться доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «нулевого дохода»). Если в семье несколько детей этой возрастной категории, пособие назначается на каждого ребенка.

Базовый размер пособия — 50 процентов регионального детского прожиточного минимума. Если средний доход семьи меньше этого значения, пособие будет увеличено до 75 процентов, а если и при этом среднедушевой доход не достигнет прожиточного минимума — помощь составит сто его процентов.

Новая мера соцподдержки будет рассчитываться с 1 апреля. Поэтому в мае семьи, получившие право на помощь, получат деньги сразу за два месяца, а оформившие пособие ближе к концу мая — в июне, за три месяца одномоментно. Выплаты будут зачисляться на счета, привязанные к картам системы «Мир», уточняют в Минсоцотношений Челябинской области.