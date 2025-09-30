Жители Челябинской области наблюдали северное сияние в ночь на 30 сентября

В этот раз явление было необычным

Жители Челябинской области делятся в социальных сетях снимками северного сияния. Уже ставшее привычным явление было видно из разных уголков региона. Но в этот раз оно было особенным, сообщили ученые.

«Минувшей ночью наблюдалось несколько редких сияний: в небе можно заметить стабильную красную дугу, расположенную значительно южнее основной зоны аврорального овала и проходящую через все небо с востока на запад, а также дюны — протяженные формации внутри зеленой части сияния»,— рассказали авторы проекта STARVISOR в своем телеграм-канале.

Астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнили, что полярное сияние началось на фоне магнитной бури. Она была несильной — уровня G1 из пяти возможных. Возмущения вызвало ухудшение геомагнитной обстановки, связанное с ростом солнечной активности — в последние дни на Солнце происходили мощные вспышки.

Фото в тексте: Максим Бекасов, Леся Буянова, Аня Соболева, Екатерина Беберштейн, Виктория Арсланова, vk.com.