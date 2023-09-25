Жители Челябинской области могут самостоятельно разоблачать фейки на фактчекинговом сервисе «Лапша Медиа». Авторы имеют возможность загрузить разбор недостоверной информации и подкрепить сказанное источниками, передает Центр управления регионом.
За последние два года количество распространяемых фейков возросло в два раза. По оценкам экспертов, к концу текущего года их количество достигнет 12,5 миллиона. Неизвестные распространяют ложную информацию, которая не только пугает людей, но и заставляет их совершать необдуманные поступки.
Южноуральцы могут помочь своим соотечественникам и разоблачить фейки. На сервисе «Лапша Медиа» можно разобрать недостоверную информацию и еще раз напомнить о том, что доверять можно только тому, что сообщается в официальных источниках.
Кроме того, сервис может стать неплохой стартовой площадкой для начинающих журналистов и блогеров. Разоблачая фейки, они смогут пополнить свое портфолио и заявить о себе на федеральной площадке.