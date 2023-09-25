Жители Челябинской области могут защитить соотечественников от фейков

Южноуральцам предлагают стать разоблачителями недостоверной информации

Жители Челябинской области могут самостоятельно разоблачать фейки на фактчекинговом сервисе «Лапша Медиа». Авторы имеют возможность загрузить разбор недостоверной информации и подкрепить сказанное источниками, передает Центр управления регионом.

За последние два года количество распространяемых фейков возросло в два раза. По оценкам экспертов, к концу текущего года их количество достигнет 12,5 миллиона. Неизвестные распространяют ложную информацию, которая не только пугает людей, но и заставляет их совершать необдуманные поступки.

Южноуральцы могут помочь своим соотечественникам и разоблачить фейки. На сервисе «Лапша Медиа» можно разобрать недостоверную информацию и еще раз напомнить о том, что доверять можно только тому, что сообщается в официальных источниках.

Кроме того, сервис может стать неплохой стартовой площадкой для начинающих журналистов и блогеров. Разоблачая фейки, они смогут пополнить свое портфолио и заявить о себе на федеральной площадке.