Жители Челябинской области могут выбрать парки и скверы для благоустройства в 2023 году

Рассказываем, когда завершится голосование и какие места отдыха в нем участвуют

В Челябинской области до 30 мая 2022 года продлится голосование по благоустройству общественных пространств и дворов. Южноуральцы могут выбрать места отдыха, которые нужно привести в порядок в 2023 году, на специальной платформе, сообщает региональный Минстрой.

Южноуральцы в режиме онлайн принимают решение, в каком общественном месте должны появиться фонтаны, лавочки, уличные тренажеры, качели и многое другое.

К примеру, в этом году челябинцы выбирают общественные пространства в каждом районе города:

— в Калининском районе — часть прогулочной зоны на Университетской Набережной или прогулочная зона на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных;

— в Курчатовском районе — прогулочная зона по проспекту Победы на участке от улицы Солнечной до улицы Молдавской (четная сторона) или территория по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Ворошилова до улицы Молдавской (четная сторона);

— в Ленинском районе — сквер перед ДК «Станкомаш» или монастырская заимка «Плодушка»;

— в Металлургическом районе — территория на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской, между домами № 24 и 26 по улице 60-летия Октября или по шоссе Металлургов напротив рынка «Михеевский»;

— в Советском районе — пешеходная зона на гостевом маршруте по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала или вдоль жилого дома № 4 по улице Евтеева;

— в Тракторозаводском районе — территория по улице Южноуральской, 13, вдоль дома 146/1 по улице Танкистов или между домами № 7Б по улице Марченко и 140В по улице Танкистов;

— в Центральном районе — сквер на улице Смирных, 15А, 13А, 13А или в поселке Сосновка.

В 2022 году в регионе благоустроят 125 общественных пространств (парки, скверы, набережные) и 140 дворов. Работы проводятся по проекту «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»). ИА «Первое областное» выяснило, какие самые масштабные и необычные проекты в сфере благоустройства реализуют сегодня в районах города.

Напомним, с 2017 года в Челябинской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроили 787 общественных пространств и 2119 дворовых территорий.

Среди них — прибрежная зона парка у Вечного огня в Магнитогорске, улица Мира в Южноуральске, набережная в Нязепетровске, сквер «Территория притяжения» в Аше и многие другие.