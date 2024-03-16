Жители Челябинской области могут выбрать объекты для благоустройства в 2025 году

Голосование уже стартовало

В Челябинской области проходит голосование за благоустройство общественных пространств. Южноуральцы могут проголосовать как на сайте, так и с помощью волонтеров, передает ИА «Первое областное».

Сделать выбор в пользу какой-либо территории могут граждане в возрасте от 14 лет и старше. 15, 16 и 17 марта проголосовать можно, обратившись к волонтерам. Список пунктов размещен здесь.



До 30 апреля проголосовать можно на сайте 74.gorodsreda.ru. Для этого необходимо выбрать свой город или район, а также место, которое преобразится уже в следующем году.

Кстати, в этом году в Челябинске благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворов, за которые проголосовали сами южноуральцы.