Жители Челябинской области могут выбрать, где проведут интернет в 2023 году

Голосование проходит на «Госуслугах»

Жители Челябинской области выберут поселки и деревни, куда проведут высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году. Голосование за подключение территорий с населением от 100 до 500 человек стартовало на портале госуслуг и продлится до 12 ноября, сообщили в пресс-службе министерства информационных технологий и связи региона.

Проголосовать можно двумя способами. Если ваша учетная запись подтверждена, то опрос можно пройти онлайн. Жители, у которых нет такой возможности, могут направить бумажное письмо в адрес Минцифры России (123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2). Необходимо указать имя, адрес и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

«Поддержать населенные пункты Челябинской области может любой желающий старше 18 лет, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе. Например, челябинец может проголосовать за село или деревню на Южном Урале, где живут его родственники, друзья или знакомые», — рассказали в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

Список 1800 малых населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, будет опубликован Минцифры России на «Госуслугах» 26 декабря 2022 года.

На Южном Урале без широкополосного доступа к интернету проживает два процента населения региона, или 69 тысяч человек. Все это жители сельской местности. В информагентстве «Первое областное» выясняли, что нужно сделать, чтобы провести в деревню интернет, и почему кто-то смотрит фильмы онлайн, а кому-то нужно залезть на крышу, чтобы поговорить с родными.

