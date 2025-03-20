Жители Челябинской области могут вернуть налоги без кассовых чеков

В личные кабинеты ФНС пришли предзаполненные заявления на возврат

До 20 марта ФНС России должна была разослать россиянам предзаполненные заявления на налоговый вычет. Такой электронный документ позволяет получить вычеты в упрощенном порядке — без оформления налоговой декларации. Однако письма пришли не всем. Почему так случилось, Первое областное информагентство разбирается вместе со специалистами ведомства.

Заявления пришли только тем, на кого поставщики услуг прислали данные в ФНС в электронном виде. А для этого человек должен был сам заказать в этих организациях электронные справки.

Например, если в прошлом году вы платили за курсы английского языка для ребенка, ходили в бассейн и лечили зубы, было необходимо попросить администрацию курсов, бассейна и стоматологии отправить данные в ФНС.

Если организации отправили данные до 25 февраля, предзаполненное заявление должно было появиться в личном кабинете до 20 марта. Если данные были и будут отправлены позже, заявление должно появиться в течение 20 рабочих дней.

Предзаполненное заявление следует подписать цифровой подписью, добавить в него банковские реквизиты и отправить в ФНС.

Если вы претендуете на несколько вычетов, но при этом данные о ваших тратах пришли не все, УФНС рекомендует подписать существующее заявление и получить возврат налога. После поступления дополнительных сведений сформируется новое заявление.

Упрощенное получение вычета имеет как минимум два преимущества: человеку не нужно самостоятельно собирать документы в каждой организации, а камеральная проверка заявления длится не три месяца, а один месяц, на возврат денег налоговой службе дается всего десять дней.

Напомним, что в упрощенном порядке сегодня можно получать:

— инвестиционные налоговые вычеты;

— имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке;

— социальные налоговые вычеты (на оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг, на уплату страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, а также на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения).

— налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан (на сумму сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом);

— налоговые вычеты по операциям на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых с 1 января 2024 года.

Мы попробовали заказать электронную справку в челябинской стоматологии № 4, которая расположена на Дзержинского, 10. Администратор предложила документы на выбор: электронную (ее отправят прямиком в ФНС) или бумажную (ее выдадут на руки пациенту).

Между тем в Челябинской области не все организации отправляют данные в ФНС. Например, в челябинском бассейне «Восход» нам сказали, что у спорткомплекса не налажен электронный обмен данных с налоговиками. Здесь человеку придется заказывать бумажный вариант справки, а потом прикладывать ее к налоговой декларации. В этом случае радует только то, что не нужно прикладывать чеки на каждое посещение — достаточно одной справки.