Жители Челябинской области могут снова отправить телеграмму на почте

Послание не должно превышать 300 слов

Почта России заключила агентский договор на предоставление телеграфных услуг на территории Челябинской области. Жители региона, как в прежние времена, теперь могут отправить телеграмму на почте, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Южноуральцы могут отправить все виды телеграмм: международные, внутренние, правительственные, срочные и обыкновенные. Телеграммы могут быть одного или нескольких видов, в том числе простые и на художественном бланке, праздничные. Главное, чтобы текст не превышал 300 слов», — отмечают на почте.

При оказании услуги оператор должен выдать клиенту бланк телеграммы, проверить правильность составления, оформить прием и посчитать стоимость телеграммы.

Сроки доставки телеграмм зависят от вида и могут варьироваться от двух часов («правительственная») до 24 часов («обыкновенная»).

Услугой могут воспользоваться обычные люди и юридические лица.