Почта России заключила агентский договор на предоставление телеграфных услуг на территории Челябинской области. Жители региона, как в прежние времена, теперь могут отправить телеграмму на почте, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.
«Южноуральцы могут отправить все виды телеграмм: международные, внутренние, правительственные, срочные и обыкновенные. Телеграммы могут быть одного или нескольких видов, в том числе простые и на художественном бланке, праздничные. Главное, чтобы текст не превышал 300 слов», — отмечают на почте.
При оказании услуги оператор должен выдать клиенту бланк телеграммы, проверить правильность составления, оформить прием и посчитать стоимость телеграммы.
Сроки доставки телеграмм зависят от вида и могут варьироваться от двух часов («правительственная») до 24 часов («обыкновенная»).
Услугой могут воспользоваться обычные люди и юридические лица.