Жители Челябинской области могут проверить расходование средств дорожного фонда

Миндортранс запустил информационного телеграм-бота

Жители каждого района и городского округа Челябинской области могут узнать, какие дороги отремонтировали в 2022 году на деньги из дорожного фонда, ежегодно пополняемого Министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Специальный телеграм-бот разработали в Миндортрансе.

Чтобы узнать о дорожных работах, нужно зайти в телеграм-канал «Дороги и транспорт Челябинской области» и перейти по ссылке бота. Затем — нажать start и в появившемся списке выбрать нужный район или город.

«Это нужно, чтобы люди могли узнать о том, как расходуются деньги. Причем чтобы они не искали эту информацию где-то на разных сайтах, а все было в одном месте», — рассказали в пресс-службе Миндортранса.

Чтобы проверить работу бота, выберем из списка Челябинск. По проектно-сметной документации, здесь отремонтировали 26,4 километра дорог. В открывшемся окне видно, что капитальный ремонт дороги провели на улице Худякова от Университетской Набережной до улицы Татьяничевой. Также ремонт закончили на улицах Гагарина, 50-летия ВЛКСМ, Академика Макеева и Разина.