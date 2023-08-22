Жители Челябинской области могут проголосовать за лучшие достижения Южного Урала

Общенациональный проект расскажет о потенциале нашего региона и страны в целом

АНО «Россия — страна возможностей» запустила общероссийский проект «Достижения.рф», где рассказывают о том, чего достигла наша страна в XXI веке. Как сообщили авторы проекта, с помощью интерактивной карты каждому, кто любит Россию и интересуется ее новейшей историей, будет доступна обширная информация о научном, технологическом и культурном потенциале Родины. Ярко представлена в этом проекте и Челябинская область. Кроме того, за конкретный объект или достижение можно оставить свой голос.

«Мы приглашаем вас принять участие в проекте. Голосуйте за успехи России, рассказывайте о важных достижениях в вашей области, крае, республике. Пусть о них узнает вся страна. Нам есть чем гордиться!» — отмечают создатели сайта «Достижения.рф».

На странице, посвященной Челябинской области, выставлены разные достижения последних лет. Среди них есть ликвидация городской свалки, которая была самой большой в Европе. Говорится и о лучшем проекте по благоустройству, который одержал верх на международном конкурсе, — магнитогорском парке «Притяжение».

Представлены успехи в производстве: «Арктический автобус», уникальный стан «5000», цех «Высота 239», регион является лидером по выпуску макаронных изделий. Выставлен на этом сайте и один из лучших национальных парков страны — «Таганай». Подробно ознакомиться с другими достижениями Челябинской области и проголосовать за них можно здесь. Голосование продлится до 31 октября.