Идеи жителей Челябинской области помогут сделать страну лучше

Стартовал сбор предложений для всероссийского форума

Жителей Челябинской области пригласили предложить свои идеи развития нашей страны. Лучшие будут озвучены на форуме «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие пройдет 28—29 июня, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

Подать проект для участия в форуме может любой житель страны. Инициативы россиян организаторы будут принимать по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

«Идеи южноуральцев, представленные на форуме в прошлые годы, были высоко оценены экспертами. В 2022 году два проекта — автобус для помощи бездомным людям и методика работы с буллингом среди молодежи — вошли в топ-100 лучших идей. Инициативы внедрены и успешно реализуются в нашем регионе», — рассказала общественный представитель «Агентства стратегических инициатив» Челябинской области по социальному направлению Ирина Чинасова.

Общественный представитель АСИ в Челябинской области по туристическому направлению Оксана Лыткина создала единый механизм маркировки и сертификации региональных и межрегиональных туристических маршрутов. А замдиректора Центра коллективной работы «Университетская Точка Кипения» ЮУрГУ Елена Бунова создала «Банк инноваций».

Предложить свой проект южноуральцы могут до 26 апреля через крауд-платформу форума. Авторы 100 лучших идей смогут презентовать их на форуме в июне.