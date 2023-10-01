Жители Челябинской области могут пожаловаться на проблемы на портале «Госуслуги»

Сообщения сразу же попадут к профильным ведомствам

Жители Челябинской области могут сообщить о волнующей их проблеме на Платформе обратной связи на портале «Госуслуги». Как сообщили в Центре управления регионом, оттуда жалобы сразу же направляются в профильные ведомства и берутся в работу.

«Пользователям достаточно иметь подтвержденный аккаунт, после чего нужно описать проблему, приложить фото или видео. Обращения сразу же направляются в ведомства»,— уточнили в ЦУРе.

Одна из проблем, направленная через Платформу обратной связи, уже оперативно решена: житель Чебаркуля пожаловался на провалившуюся тротуарную плитку. ЦУР зафиксировал обращение, и вскоре подрядчик исправил ситуацию.

Напомним, с сегодняшнего дня войти на портал «Госуслуги» нельзя без двухфакторной аутентификации. Такая мера направлена на защиту пользователей, устанавливающих простые пароли.