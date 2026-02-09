Жители Челябинской области могут поучаствовать в Международном фестивале молодежи

Мероприятие пройдет в сентябре в Екатеринбурге

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в Международном фестивале молодежи. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч человек из 190 стран мира. В фестивале примут участие около 5 тысяч россиян и столько же иностранцев. Делегации будут разделены по сферам: креативные индустрии, государственное управление, наука, образование, спорт, предпринимательство, медиа, IT, социальный сектор.

Основные площадки для проведения мероприятия — новый кампус Уральского федерального университета и МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Участников ждет масштабная программа, включающая в себя содержательный, культурный, спортивный, полезный и экскурсионный треки. После завершения основной программы тысяча иностранцев отправятся в экспедиции по 30 регионам России и в Абхазию.

Участники могут зарегистрироваться по ссылке до 30 апреля 2026 года.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».