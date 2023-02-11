Жители Челябинской области могут попробовать себя в роли экскурсоводов на Аркаиме

Музей-заповедник ищет гидов на летний туристический сезон

В мае в Челябинском государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим» начнется летний туристический сезон, и руководство музея уже сейчас формирует штат экскурсоводов, чтобы успеть обучить их. Сотрудникам обещают привлекательные условия: бесплатное проживание и скользящий график, при этом требования к кандидатам довольно строги. В пресс-службе музея-заповедника рассказали, кто сможет стать экскурсоводом в этом году.

В числе требований: высшее или неполное высшее гуманитарное образование по направлениям «история», «культурология», «политология», «филология», «искусствоведение», «религоведение» , при этом приветствуются студенты; грамотная речь; коммуникативность; российское гражданство и отсутствие судимости. Также желателен опыт работы в педагогике или преподавании.

«Экскурсоводы требуются на летний сезон, с мая по октябрь, возможно оформление договора на любой срок: от одного месяца до пяти»,— рассказали в музее-заповеднике.

При этом экскурсоводам обещают оформление по ТК РФ, скользящий график, фиксированную заработную плату и индивидуальное онлайн-обучение. Наличие сертификата о прохождении курсов повышения квалификации с присвоением специальности «Экскурсовод» позволит получать надбавку.

Получить дополнительную информацию будущие экскурсоводы могут по телефону +7 (950) 744-24-95 Людмила Владимировна.