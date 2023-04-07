Жители Челябинской области могут попасть под «уголовку» за сбор ценных растений и грибов

Законопроект об этом утвержден Госдумой

За сбор ценных грибов и растений, в том числе краснокнижных, россиянам грозит до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей рублей. О новом законопроекте сообщается на сайте Госдумы РФ.

Уголовный кодекс дополнится новой статьей — 260.1. Максимальное наказание по ней предусматривает от шести до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 3 млн рублей. К ответственности привлекут собирателей за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот ценных растений и грибов с умыслом, а не по неосторожности. Как будет подтверждаться факт умысла, пока непонятно.

Добавим, что на территории Челябинской области можно найти краснокнижные растения. В Красной книге региона значатся 230 видов растений и 30 видов грибов. Некоторые виды находятся под защитой Красной книги РФ и входят в Международную Красную книгу. В число редчайших растений региона входят ирис сизовитый, подорожник Крашенинникова, кокушник ароматнейший, пион уклоняющийся и другие.