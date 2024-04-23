Жители Челябинской области могут попасть на видеоприем к руководителям СФР

Рассказываем, как записаться на дистанционную консультацию

Челябинская область принимает участие в пилотном проекте СФР по проведению видеоконсультаций для граждан. Первые встречи уже состоялись на прошлой неделе с жителями Увельского района. Как получить дистанционную консультацию, ИА «Первое областное» рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, как попасть на видеоприем?

— Записаться на прием к руководству СФР может любой желающий. Для этого нужно оставить заявку по телефону единого контакт-центра СФР 8-800-10000-01 либо у администратора в клиентской службе.

После этого специалисты фонда согласуют с гражданином удобное время, день и место приема. Человек подойдет в назначенный час по адресу клиентской службы. Его проводят в специально оборудованный кабинет. На протяжении всего онлайн-приема человека будет сопровождать сотрудник службы.

— Какие вопросы можно поднять на видеоконсультации?

— Любые, входящие в компетенцию Социального фонда. Ограничений нет.

— Кто и как часто будет вести прием по видеосвязи?

— Я и мои коллеги заместители — один раз в месяц, а начальники управлений — один раз в неделю. Длительность приема может составлять до 30 минут.

Поскольку человек записывается на прием заранее, мы можем подробно изучить его личное дело, разобраться в вопросе и наметить возможные пути его решения, подготовить дополнительные документы и справки, которые выдадут человеку. Если по итогам встречи человеку нужна какая-то справка, постараемся выдать ее в тот же день.

Техника для проведения видеоконсультаций установлена во всех 46 клиентских службах СФР Челябинской области. Ознакомиться с графиком приема можно в клиентской службе.

Ранее Социальный фонд Челябинской области увеличил дни приема граждан. Отделения ведомства будут работать в последнюю субботу каждого месяца: крупные офисы — до 15:00, а небольшие — до 12:30. Это очень удобно тем, кто не хочет отпрашиваться с работы.