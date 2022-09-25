Жители Челябинской области могут поддержать свою землячку Веронику Мушкарину на конкурсе «Учитель года России 2022», проголосовав за нее с помощью специального чат-бота, созданного министерством просвещения РФ. Голосование продлится до 29 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
32-летняя преподаватель английского языка в академическом лицее № 95 Челябинска — талантливый и разносторонний человек. Вероника Мушкарина увлекается кондитерским делом, спортивными бальными танцами, играет на гитаре и виолончели, занимается верховой ездой и многим другим.
Не раз она участвовала в различных конкурсах разного уровня и побеждала. Одержать победу и в этот раз преподавателю могут помочь жители Челябинской области, проголосовав за нее с помощью специального чат-бота.
Голосование завершится 29 сентября, а уже 1 октября в Тюмени на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа конкурса подведут итоги.
Ранее Вероника Мушкарина рассказала журналисту ИА «Первое областное» о том, реально ли выучить иностранный язык без репетитора и как она успевает совмещать работу в лицее с семьей и многочисленными хобби.