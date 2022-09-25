Жители Челябинской области могут помочь преподавателю английского стать учителем года

Минпросвещения РФ запустило голосование

Жители Челябинской области могут поддержать свою землячку Веронику Мушкарину на конкурсе «Учитель года России 2022», проголосовав за нее с помощью специального чат-бота, созданного министерством просвещения РФ. Голосование продлится до 29 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

32-летняя преподаватель английского языка в академическом лицее № 95 Челябинска — талантливый и разносторонний человек. Вероника Мушкарина увлекается кондитерским делом, спортивными бальными танцами, играет на гитаре и виолончели, занимается верховой ездой и многим другим.

Не раз она участвовала в различных конкурсах разного уровня и побеждала. Одержать победу и в этот раз преподавателю могут помочь жители Челябинской области, проголосовав за нее с помощью специального чат-бота.

Голосование завершится 29 сентября, а уже 1 октября в Тюмени на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа конкурса подведут итоги.

Ранее Вероника Мушкарина рассказала журналисту ИА «Первое областное» о том, реально ли выучить иностранный язык без репетитора и как она успевает совмещать работу в лицее с семьей и многочисленными хобби.