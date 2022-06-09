Жители Челябинской области могут помочь поддержать военнослужащих Донбасса

Народный фронт презентовал портал pobeda.onf.ru

С помощью портала http://pobeda.onf.ru все желающие могут получить исчерпывающую информацию о том, как это сделать, а также узнать, на что потрачены привлеченные средства. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказали представители Народного фронта, а также поддерживающие проект известные люди.

«Народный фронт с первых дней осуществляет гуманитарную миссию, и чем дальше мы продвигаемся по освобожденным территориям, тем больше понимаем, какая помощь нужна бойцам. Несколько дней назад мы презентовали акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами сборов стали военкоры. Призываю всех: заходите на сайт pobeda.onf.ru, выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта либо можете перечислить денежные средства — возможен любой способ, который вам максимально комфортен. Когда сбор будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР или ДНР и вы увидите отчет, сможете убедиться, что все собранное и пожертвованное вами работает на передовой», — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок. Прозрачность денежных потоков обеспечивает партнер проекта — банк ПСБ.

Как устроен процесс помощи, подробно описано на портале http://pobeda.onf.ru. Перевести средства можно с помощью банковских карт или по системе быстрых платежей. Предусмотрены удобные формы финансовой поддержки — подписка, QR-коды.

«Во всех региональных отделениях Народного фронта, в том числе — в Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 20, принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь, перевязочный материал. Приносить следует то, что есть в списках, списки доступны на портале», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.