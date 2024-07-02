Жители Челябинской области могут помочь бойцам на передовой

Объявлен новый сбор гуманитарной помощи

В Челябинской области 7 июля состоится очередной телемарафон «Всё для Победы!». Это совместный проект Народного фронта и телеканала ОТВ, каждый месяц в эфире проходит цикл репортажей и передач, интервью с героями СВО. В ходе телеэфира зрители могут направить средства по специальному QR‑коду, указанному на экране.



Помощь нашим бойцам на передовой сейчас необходима. Они постоянно сталкиваются с опасностью, отбивая вражеские атаки. Штурмовики едва увернулись от вражеского FPV‑дрона. Парни ранены, но держатся. Даже записали видео, как только сделали перевязки.

«От двух дронов увернулся, третий задел. Ничего, наши победят. Сейчас доковыляем до медиков. Дай Бог», — сообщил боец с позывным «Турист».

Челябинское отделение Народного фронта продолжает экстренный сбор. На передовой нашим бойцам требуется техника: системы РЭБ для выявления вражеских дронов, квадрокоптеры и дроны.

«Ребята, держаться! Мы поддерживали и будем поддерживать парней. Собираем средства на технику, чтобы отправить южноуральцам», — сообщают в Народном фронте.