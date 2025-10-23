Жители Челябинской области могут получить помощь по телефонам доверия

Специалисты помогут разобраться с сильными эмоциями и тревогой анонимно и бесплатно

В Челябинской области можно позвонить по телефону доверия. Если вы испытываете сильные эмоции, тревогу или просто нуждаетесь в поддержке, специалисты готовы выслушать вас анонимно и совершенно бесплатно.

Единый российский телефон доверия — 8-800-333-44-34.

Служба экстренной психологической помощи МЧС России — 8-495-989-50-50.

Служба экстренного реагирования Кризисного центра города Челябинска — 8-351-735-51-53 (круглосуточно).

Телефон доверия для взрослых Кризисного центра города Челябинска — 8-351-735-51-53.

Также в режиме горячей линии психологической помощи работают сообщения:

в группе «ВКонтакте» — Digital психолог;

на сайте Регионального ресурсного центра.

Уточнить информацию по пропавшим без вести можно по номеру +7-919-310-11-53.

Напомним, сегодня ночью на предприятии в Копейске произошел взрыв. Известно о девяти погибших.