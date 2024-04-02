Жители Челябинской области могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Оформить заявку на получение удостоверения можно дистанционно

У жителей Челябинской области есть возможность получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Это быстрый, простой и прозрачный способ получения положенных выплат, социальных льгот, скидок и привилегий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Информацию об электронном удостоверении можно посмотреть на сайте Минобороны России. Там есть данные о порядке и сроках его получения, о выплатах, социальных льготах, услугах и скидках, федеральных и региональных мерах социальной поддержки.

«Минобороны России уже провело тестирование выдачи новых удостоверений на базе одного из банков. Для этого была разработана информационная система взаимодействия между военным ведомством и банковской системой, обеспечивающая оперативный выпуск электронных удостоверений и их учет», — рассказал руководитель Департамента информационных систем Минобороны России генерал-лейтенант Олег Масленников.

Участник боевых действий может оформить заявление дистанционно через личный кабинет мобильного приложения или через сайт банка. Удостоверение выдадут в срок до 7 дней.

«Удостоверение имеет специальную защиту от подделок. Предусмотрены все основные механизмы использования удостоверения: визуальный (при предъявлении); контактный (с использованием считывающих устройств и штрих-кода); бесконтактный (через встроенный чип) и через смартфон (с использованием мобильного приложения)», — отметили в пресс-службе.