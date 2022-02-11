Жители Челябинской области могут открыть дистанционный больничный без звонка в поликлинику

Минздрав предлагает еще один способ удаленной связи с врачом

В феврале медицинские организации области начали оформлять больничные листы дистанционно. Первоначально открыть больничный без визита к доктору можно было по телефону, а теперь южноуральцам доступен еще один способ — на сайте talon.zdrav74.ru. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава области.

Чтобы открыть или закрыть больничный лист дистанционно, нужно:

— выбрать раздел «Оформление листа нетрудоспособности и дистанционное консультирование»;

— заполнить личные данные;

— указать свою поликлинику и симптомы, пометить — нужен ли больничный лист.

После этого с вами свяжется сотрудник из поликлиники и проведет дистанционный прием и при необходимости откроет больничный.

Помимо сайта talon.zdrav74.ru, больничный можно открыть по телефону 122 или по телефону регистратуры своей поликлиники.

Напомним, больничный лист можно открыть и закрыть дистанционно, если соблюдены два условия.

Первое: у вас возникли симптомы инфекционного заболевания, например: температура, першение в горле, кашель, насморк, потеря обоняния. И второе: вы не относитесь к одной из групп риска, то есть вам меньше 65 лет, вы не беременны и у вас нет хронических заболеваний. Также больничный лист без личного осмотра доктора нельзя открыть на детей.

Ранее Роспотребнадзор заявил о почти трехкратном превышении эпидпорога в Челябинской области — рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам.



Куда в Челябинской области обращаться с ОРВИ и при подозрении на ковид — инструкция. Региональный Минздрав рассказал, как попасть на прием к доктору и вызвать врача домой.

