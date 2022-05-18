Жители Челябинской области могут обратиться в отделение соцстрахования за справкой о пенсии

Две службы подписали соглашения о действиях принципа «одного окна»

В Челябинской области ​отделение Пенсионного фонда России и региональное отделение Фонда социального страхования РФ подписали соглашение о предоставлении услуг в рамках «одного окна». Южноуральцы смогут обратиться в любое ближайшее отделение одной из двух служб, чтобы получить либо справки и выплаты, либо путевку в санаторий и средства реабилитации. Принцип «одного окна» действует на всей территории Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

По соглашению «одно окно» распространяется на четыре государственных услуги.

1. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (в части прием заявления о доставке пенсии).

2. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации.

4. Предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если раньше получить информацию о статусе предпенсионера либо подать заявление о доставке пенсии нужно было в ПФР, а за техническими средствами реабилитации и путевкой на санаторно-курортное лечение — в ФСС, то теперь сделать это можно в одном из ближайших отделений фондов.

Напомним, с 1 января 2023 года в России заработает единый Фонд пенсионного и социального страхования.