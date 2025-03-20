Жители Челябинской области могут газифицировать садовые дома

Для этого их нужно признать жилыми

Садоводы могут принять участие в госпрограмме социальной газификации и обеспечить голубым топливом свои дома на садовых участках, сообщает пресс-служба Росреестра и Роскадастра по Челябинской области.

«Ключевым условием для газификации домика является расположение СНТ в границах уже газифицированного или планируемого к газификации населенного пункта», — отмечают в пресс-службе.

У хозяина дома также должно быть право собственности на участок и дом. А в характеристике объекта в ЕГРН должно быть указано, что он пригоден для проживания (слова «жилое» или «жилое строение»).

Раньше получить статус «жилого строения» для садового домика можно было лишь через суд. Сейчас процедура упрощена. Через МФЦ собственник должен представить пакет документов в орган местного самоуправления.

Администрация рассмотрит пакет документов и примет решение о признании садового дома жилым или отказе в этом.

«При положительном решении уполномоченный орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия направит информацию в Росреестр для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме. Гражданин также может обратиться в Росреестр сам», — добавляют в пресс-службе.

Какие документы нужно подавать в МФЦ, указано в карточке.