Жители Челябинской области мечтают больше отдыхать и проводить время с близкими

Таковы результаты опроса граждан о планах на 2023 год

Специалисты Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области провели опрос среди жителей региона о планах на следующие 12 месяцев. Подавляющее большинство респондентов хотели бы уделять больше внимания близким (32,1%) и отдыхать (27,4%), а 15% опрошенных вообще не хотят никаких изменений.

В числе других востребованных в 2023 году перемен жители Челябинской области называют:

• поиск времени на хобби и увлечения (18,6%);

• ремонт (17,1%);

• изменение места жительства (16,4%);

• занятия спортом (15,9%);

• смена работы (15,7%);

• отказ от вредных привычек (14,4%).

Вариант «ничего не хочу менять» чаще выбирали люди старшего поколения — мужчины и женщины старше 65 лет.

Исследование проходило с 15 по 17 декабря этого года. Эксперты опрашивали людей на улицах с применением методики CAPI. В выборку попала 1000 респондентов — граждан России в возрасте старше 18 лет, зарегистрированных и проживающих на территории Челябинской области в 15 населенных пунктах.