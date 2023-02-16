Жители Челябинской области к 23 Февраля приготовили для воюющих частей чак‑чак и лапшу

В качестве подарков для участников СВО на линию боевого соприкосновения отправляются УАЗы, печки и сладости

Муниципалитеты Челябинской области ко Дню защитника Отечества собрали очередные партии грузов материальной помощи для участвующих в специальной военной операции солдат и офицеров. Первое областное информагентство и издания медиахолдинга «Первый областной» выяснили, какие именно подарки солдатам считают самыми актуальными волонтеры Южного Урала.



В «традиционный набор» грузов обычно входят теплая одежда, медикаменты, продукты длительного хранения, какие-то предметы военной или туристической амуниции и, конечно, письма от детей со словами поддержки.

Фото: пресс-служба ЧРО «Единая Россия»

С наступлением зимы очень актуально стало отопительное оборудование. Первое областное информагентство уже рассказывало, что предприятия Златоуста, например, еще осенью взялись за изготовление печек-буржуек для отопления блиндажей и палаток.

В преддверии Дня защитника Отечества Златоустовский машиностроительный завод отправил в Донбасс 26 стационарных и 30 настольных плит «Мечта», 60 восьмисекционных радиаторов «Термал» на общую сумму около 700 тысяч рублей. Чебаркульская 90-я танковая дивизия получила на днях от депутатов регионального Законодательного собрания газовые баллоны для туристических горелок. Партию собственноручно сваренных буржуек передали активистам Народного фронта челябинцы.

Фото: И. Агеенко

Во многих районах волонтеры взялись за изготовление так называемых блиндажных свечей. Так, посылка с этими простыми, но столь полезными поделками была отправлена на этой неделе бойцам учениками юрюзанской школы № 1. Ранее партии свечей сделали школьники Кыштыма и Миасса.

Фото: А. Сутункин

Отдельная статья — приобретение на народные деньги автомобилей для боевых частей. Пять УАЗов в середине февраля уехали в зону СВО из Миасса. А в конце прошлого года житель Карталов Александр Сутункин восстановил шестиколесное шасси ракетно-зенитного комплекса «Оса» и передал его отправляющимся в Донбасс бойцам СОБР в качестве плавающего вездехода-транспортера.

Фото: пресс-служба О. Колесникова

Сосновский, Кусинский и ряд других районов по просьбе участвующего в спецоперации депутата Госдумы Олега Колесникова закупили и передали на передовую в числе другого оборудования спутниковые тарелки.

А в ряде территорий активисты задумались о том, чем можно не просто помочь бойцам, но и побаловать их. Жители деревни Аптрякова (Нязепетровский район) приготовили для солдат домашнюю лапшу. В Кунашакском районе прошла акция #Выпечканафронт: работники клубной системы, соцзащиты, сотрудники местного дома-интерната совместными усилиями приготовили для воюющих подразделений сладкий чак-чак.

Фото: пресс-служба администрации Кунашакского района

Южноуральцы заботятся не только о солдатах-мужчинах. Напомним, в январе в Златоусте собирали теплые вещи и предметы гигиены для женщин, служащих в отдельном медицинском батальоне. Сегодня, в преддверии праздника 8 Марта, партия «Единая Россия» ведет сбор гуманитарного груза для женщин-военнослужащих. Волонтеры берутся доставить этот груз в зону СВО как раз к Международному женскому дню.

Наконец, напомним: именно 23 февраля медиахолдинг «Первый областной» совместно с челябинским региональным отделением Общероссийского народного фронта проведет пятичасовой телемарафон «Все для победы!». В рамках этой акции все желающие смогут перечислить деньги в поддержку южноуральским военнослужащим по QR-коду или реквизитам и узнать, на что пойдут собранные средства.

Рассказать о всех мероприятиях, волонтерах и организациях, собирающих помощь для армии и организующих доставку, пожалуй, невозможно. Но редакция Первого областного информагентства регулярно получает сообщения от участников специальной военной операции: бойцы искренне благодарят за посылки и признаются, что, чувствуя заботу оставшихся за спиной земляков, легче переносят тяготы боевых действий.