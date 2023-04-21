Жители Челябинской области считают, что подросткам можно работать больше четырех часов в день

Мнение большинства южноуральцев разделила вице-губернатор Ирина Гехт

Около 40% южноуральцев считают, что трудовую занятость несовершеннолетних нужно ограничить четырьмя часами в день. Однако большинство уверено, что подростки вполне могут работать и дольше. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт по итогам опроса, который она проводила среди подписчиков своего телеграм-канала.

Сама Ирина Гехт считает, что в 16—17 лет дети вполне могут работать больше четырех часов.

«Здесь, конечно, нужно ориентироваться и на характер занятости, и на возможности юного сотрудника. Кому-то и 3—4 часов будет достаточно. Главное — не отбить интерес к делу», — уверена она.

Вице-губернатор отметила, что у современной молодежи есть возможность не только работать, но и закрепить занятость официально — например через самозанятость. Это станет хорошим подспорьем при будущем трудоустройстве.

«Было бы здорово, если бы этому уделяли больше внимания со школьной скамьи, чтобы ребенок понимал, что такое личный бюджет и как его планировать. Эти знания совершенно точно пригодятся в жизни каждому», — подчеркнула Ирина Гехт.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что правительство Челябинской области направило 10,35 млн рублей на создание рабочих мест для подростков. Подзаработать летом смогут 11 300 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.