Жители Челябинской области едят много сахара и мало овощей и фруктов

Челябинскстат опубликовал статистику за прошлый год

В 2022 году жители Челябинской области недоедали овощей и фруктов, зато активно потребляли сахар, кондитерские изделия и хлеб. Данные о потреблении основных продуктов питания населением региона опубликовала пресс-служба Челябинскстата.

Так, потребление овощей и бахчевых культур южноуральцами в 2022 году составило 94 килограмма при рекомендуемой норме 140 килограммов. Молока жители региона выпили 193 литра при норме 325 литров. Почти в два раза меньше нормы было съедено фруктов и ягод — 58 килограммов при норме 100 килограммов.

При этом южноуральцы употребили 109 килограммов хлеба и хлебных продуктов при норме 96 килограммов, 34 килограмма сахара и кондитерских изделий при норме 24 килограмма. Также было съедено чуть больше нормы яиц и яйце-продуктов — 279 килограммов при норме 260 килограммов.

Потребление мяса, растительного масла и картофеля было почти равно норме.





Фото: пресс-служба Челябинскстата