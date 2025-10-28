По результатам обучения по программе «Герои Южного Урала» ветераны СВО образуют команду, которая станет сильным двигателем развития региона и страны. Именно им — героям, которые доказали свою надежность и любовь к Родине, — южноуральцы доверяют свое будущее.
«Участники программы — это команда тех, кому доверяют наши жители, доверили защищать нашу Родину, и этим ребятам будут доверять строить наше государство, нашу Челябинскую область. Они не привыкли работать „в полноги“, они выкладываются полностью», — подчеркнул депутат Госдумы, член общественного совета программы Олег Голиков.
В программе участвуют 60 ветеранов СВО — те, кто готов применить свой боевой опыт в управленческой деятельности. Проект предусматривает четыре образовательных модуля, на которых будущие управленцы не только получают теоретические знания, но и проходят практику. Кроме того, обучение предусматривает тренинги по постановке целей и делегированию, мастерские по коммуникациям и командообразующие мероприятия. Цель всего этого — научить бойцов эффективно работать и руководить в гражданской среде.