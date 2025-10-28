Жители Челябинской области доверяют участникам программы «Герои Южного Урала»

Развивать регион будут те, кто не раз доказал свою надежность

По результатам обучения по программе «Герои Южного Урала» ветераны СВО образуют команду, которая станет сильным двигателем развития региона и страны. Именно им — героям, которые доказали свою надежность и любовь к Родине, — южноуральцы доверяют свое будущее.

«Участники программы — это команда тех, кому доверяют наши жители, доверили защищать нашу Родину, и этим ребятам будут доверять строить наше государство, нашу Челябинскую область. Они не привыкли работать „в полноги“, они выкладываются полностью», — подчеркнул депутат Госдумы, член общественного совета программы Олег Голиков.

В программе участвуют 60 ветеранов СВО — те, кто готов применить свой боевой опыт в управленческой деятельности. Проект предусматривает четыре образовательных модуля, на которых будущие управленцы не только получают теоретические знания, но и проходят практику. Кроме того, обучение предусматривает тренинги по постановке целей и делегированию, мастерские по коммуникациям и командообразующие мероприятия. Цель всего этого — научить бойцов эффективно работать и руководить в гражданской среде.