Жители Челябинской области, достигшие 80 лет, получают прибавку к пенсии

В 2024 году доплата составит 8134 рубля

Пенсионеры из Челябинской области при достижении возраста 80 лет имеют право на прибавку к пенсии: фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза, то есть на 8134 рубля. Эта доплата не зависит от стажа, зарплаты и страховых взносов, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Увеличение выплаты происходит автоматически, когда получателю страховой пенсии по старости исполняется 80 лет. Писать заявление в СФР не нужно. Если, к примеру, человек отметил день рождения в марте, повышенная пенсия будет выплачена уже в следующем месяце, то есть в апреле», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если у человека оформлена инвалидность I группы, то фиксированную выплату в двойном размере он получает с момента установления инвалидности. При достижении 80 лет пенсия таких людей остается прежней. Также законом не предусмотрено удвоение фиксированной выплаты для получателей страховых пенсий по потере кормильца, а также социальных пенсий.