Жители Челябинской области больше не доверяют большим скидкам

Большинство покупателей становились жертвами мнимых распродаж

В преддверии ноябрьских распродаж социологи провели исследование и выяснили, что россияне не против воспользоваться сезонными скидками. Однако большинство опрошенных имело горький опыт покупок, когда цена во время распродажи оказывалась выше, чем до нее. Поэтому жители страны верят в реальность скидок, только если они не превышают 50%. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Челябинской области.

Исследователи опросили 2000 человек, в том числе южноуральцев. Выяснилось, что 73% россиян по-прежнему предпочитают делать покупки в офлайновых магазинах, а каждый пятый вообще обходит маркетплейсы стороной. Чаще всего это люди старшего возраста. Молодежь и люди среднего возраста, напротив, склоняются к интернет-шопингу. По их мнению, покупать в Сети выгоднее и выбор там намного больше.

Россияне обычно ходят на маркетплейсы за покупками раз в месяц, реже — каждую неделю. Самые популярные группы товаров — одежда, обувь и аксессуары, хозтовары, косметика и средства гигиены, бытовая химия и товары для хобби.

Примечательно, что во время распродаж интернет-покупатели редко бросаются сразу же наполнять корзины, а стараются взвесить свою выгоду. Дело в том, что 64% россиян сталкивались с тем, что цена по скидке в действительности оказывалась выше, чем без нее. Поэтому подавляющее большинство опрошенных заявило, что верит в реальность скидки, только если она не превышает 50%.

Напомним, недавно ИА «Первое областное» опросило экспертов и выяснило, как магазины манипулируют с ценниками во время распродаж и можно ли сделать выгодную покупку по сезонным акциям.