Жители Челябинской области более 80 раз пожаловались на потоп после дождей

Центр управления регионом обработал сообщения южноуральцев в соцсетях

После интенсивных дождей, которые прошли в Челябинской области за последнюю неделю, южноуральцы 83 раза пожаловались в интернете на протекающие крыши и затопленные улицы. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального Центра управления регионом (ЦУР) по результатам мониторинга сообщений в социальных сетях.

Больше всего обращений поступило из Челябинска, Магнитогорска и Карталинского района. Остальные сигналы чаще всего поступали из Копейска, Чебаркуля и Миасса.

На областной центр приходится 33 обращения. Причем речь идет не только о жилых домах. Так, 10 сентября появилась информация о потопе в Выставочном зале Союза художников на улице Цвиллинга. Картины не пострадали, но вода с потолка испортила паркет. Для обследования и ремонта помещений администрация города Челябинска посоветовала обратиться в управляющую компанию.

Худая кровля стала причиной затопления дома по Кузнецова, 4, в поселке АМЗ. Причем, как утверждают жильцы, дом недавно ремонтировали. На обращение ответила областная Госжилинспекция. Оказывается, в прошлом месяце управляющему домом ООО «Острова» было выдано предписание до конца лета устранить повреждения и протечки кровли. В ГЖИ жильцам посоветовали вызвать представителя УК для составления акта о затоплении.

«Впоследствии такой документ может служить основанием для возмещения ущерба», — уточнили в ведомстве.

Много сообщений о потопах приходит в Северо-Запада. Например, в хрущевке по Молодогвардейцев, 68, залило все квартиры вплоть до первого этажа, а также подъезды. В соседнем доме под номером 66 водой с потолка залило электрический щиток, отчего в квартирах пропал свет. По данным мэрии, в УК «Мой дом Урал» занимаются обследованием кровли для ее последующего ремонта. Аналогичные работы проводит УК «ДЕЗ Калининского района» в доме № 13 по улице 250-летия Челябинска, также пережившем тотальный потоп.

В пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области Первому областному информагентству пояснили, что в случае протечки крыши жильцам нужно сразу обращаться в управляющую организацию (УК или ТСЖ), которая незамедлительно должна принять меры. В обязанности «управляйки» также входит составление акта об ущербе имуществу и здоровью жильцов от потопа. Копию документа УК должна предоставить заявителю в трехдневный срок. В случае неисполнения управляющей организацией своих обязанностей собственникам советуют писать жалобы в ГИС ЖКХ.

Еще чаще, чем на дырявые крыши, южноуральцы жалуются на затопленные улицы. Только в Челябинске, и только по данным самой мэрии, после ночного ливня с 8 на 9 августа муниципальные службы приняли 61 такое сообщение, в основном из частного сектора. Судя по звонкам и письмам в редакцию ИА «Первое областное», проблема порой охватывает целые поселки. Например, в частном секторе Ленинского районе уже который день не могут откачать воду на перекрестке улиц Дзержинского и Первоконной, а также на улице Эстонской. Там вода поднялась настолько, что затопила огороды и попала в дома.

В пресс-службе челябинской мэрии нам пояснили, что потоп на Эстонской связан с забитым коллектором, который сейчас чистят. Воду с улицы откачивают насосами, но она постоянно откуда-то прибывает. Чтобы разобраться в ситуации, туда сегодня выехал директор МУП «ПОВВ». Что касается Дзержинского — Первоконной, то после обращения ИА «Первое областное» туда выехала бригада МБУ «ЭВИС».





Судя по локализации сообщений, проблема с затоплением улиц почему-то особенно характерна для Ленинского района. По данным ЦУР, жалобы на огромные лужи после дождей в последние дни поступали из поселка КПЗиС, а также от жителей домов по улице Новороссийской в районе школы № 146.