Жители Челябинской области бесплатно отправили на фронт более 12 тысяч посылок

Активность южноуральцев возрастает перед новогодними праздниками

Все способы поддержки военнослужащих на спецоперации продолжают использовать жители Челябинской области. В частности, они отправляют одежду, обувь, продукты и медикаменты через «Почту России». За первое полугодие 2025 года на СВО ушло почти 1800 посылок, сообщает пресс-служба организации. Всего с появления этой услуги их было более 12 тысяч. Общий вес достиг 120 тонн.

Наибольшая активность отправителей наблюдается в предновогодние месяцы. Так южноуральцы хотят передать родным и близким людям на фронте тепло родного дома.

«Отправить такую посылку можно из любого отделения „Почты России“ по всей стране. Вес каждой посылки не должен превышать 10 килограммов, количество отправлений не ограничено. Для оформления необходимо передать оператору посылку в открытом виде и указать на ней адрес: индекс 103400, „город Москва-400“, фамилию, имя, отчество адресата и номер его воинской части», — напоминает пресс-служба организации.

Еще один популярный вид помощи бойцам — участие в телемарафонах ОТВ. Так, в ближайший телемарафон «Всё для Победы!» 21 сентября зрители перевели 255 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку необходимой техники: радиостанций, средств РЭБ, бензопил, тепловизоров, квадрокоптеров.