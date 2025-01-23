Жители Челябинской области 5 раз попадали в аварии с поездами в 2024 году

Чаще всего водители выскакивали на пути прямо перед составом

С января по декабрь 2024 года жители Челябинской области пять раз провоцировали ДТП с поездами. Машинистам приходилось экстренно тормозить, но столкновений избегать не получалось, рассказали в ЮУЖД.

Так, на участках Потанино — Козырево, Ишалино — Есаульская и между станциями Синеглазово и Пост 18 км водители поверили в свои силы и выезжали на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом.

А между станциями Чурилово и Шумиха кто-то бросил машину между путями. Пассажирский поезд № 230 Анапа — Северобайкальск не успел затормозить и снес авто. Состав отправился по маршруту с задержкой один час.

Один раз наперерез вагону мчался снегоход, это произошло между станциями Нязепетровская и Ункурда. Состав успел остановиться, но водитель все равно врезался в поезд.