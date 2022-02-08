Жители челябинского поселка стоят в пробках из‑за закрытого переезда

Ограничение на данном участке вводят не в первый раз

В поселке Новосинеглазово, расположенном в Советском районе Челябинска, в утренний час пик 8 февраля закрыли переезд через железнодорожные пути. Об этом сообщили жители поселка в соцсетях.



«Время 8:33, опять стоим: закрыт переезд. На работу опаздываем!» — написала жительница поселка.

В комментариях другой пользователь отметил, что из-за создавшейся пробки опоздал на работу на час.



«Железнодорожный переезд в поселке Новосинеглазово был вынужденно закрыт для автотранспортного движения 8 февраля с 07:57 местного времени в течение 1 часа 9 минут по причине технической неисправности локомотива грузового поезда. Железнодорожники предприняли все возможные усилия для минимизации времени закрытия переезда. Приносим извинения жителям поселка Новосинеглазово за доставленное неудобство при выезде в сторону Челябинска», — сказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Проблему переезда в Новосинеглазово взяла на контроль транспортная прокуратура. 7 февраля в пресс-службе ведомства отметили, что проверили сведения о нарушении РЖД законодательства при ремонте переезда в конце января. Выяснилось, что тогда работники, заменяя рельсы, не согласовали с владельцем автомобильной дороги порядок движения транспорта в условиях полного закрытия переезда, не установили дорожные знаки, а также не обозначили маршруты объезда.



Прокурор внес представление начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры движения. Отмечается, что исполнение требований находится на контроле.

