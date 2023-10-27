Жители челябинского поселка Першино почти на неделю остались без воды

Трубу на одной из улиц прорвало в прошлые выходные

Жители домов на улице Ставропольской в челябинском поселке Першино почти неделю провели без воды. Еще в субботу, 21 октября, там прорвало трубу, которая подает воду в частный сектор, рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» местная жительница Надежда Пахомова.

Авария произошла напротив дома № 122, однако последствия прорыва ощутили жители и соседних строений.

«У меня нет напора. Я не могу уже неделю включить стиральную машинку. Чтобы сходить в душ, я воду в кастрюльке грею», — поделилась собеседница агентства.

Кроме того, дорога на улице не асфальтированная. Грунтовку от постоянного потока воды из трубы размыло, и подъезд к домам стал затруднен.

Надежда Пахомова поделилась, что, помимо вопросов удобства, ее беспокоит и экологический аспект.

«Я работаю в школе, занимаюсь с детьми экологическими проблемами. Я понимаю бесценность ресурса, поэтому неравнодушно отношусь», — рассказала челябинка.

Трубу прорвало в субботу, однако за шесть дней, по словам Надежды, решить проблему не удалось. По данным ИА «Первое областное», сегодня, 27 октября, ответственное за территорию МУП ПОВВ взялось за устранение аварии.

«Сегодня там работают ПОВВ», — сообщили в пресс-службе городской администрации.