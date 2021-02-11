Жители Челябинска жалуются на припаркованные на детских площадках автомобили

В городском ГИБДД рассказали, как бороться с вредными автолюбителями

Жители Челябинска нередко стали жаловаться в социальных сетях на то, что горе-водители паркуют свои автомобили на детских игровых площадках, расположенных во дворах многоэтажных домов. По их словам, машины не только лишают детей возможности играть, но и загораживают проход. Подобное сообщение появилось в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Это двор по улице Котина, 5. Не уважающие никого водители паркуют свои машины на детской площадке. Мало того, они перегораживают проход в детский сад»,— написала местная жительница Ирина Кундаева.

Ее поддержала другая челябинка:

«У нас то же самое, в наглую лезут. Еще в том году такого не было, а сейчас один баран, потом второй — и все, нет площадки детям, теперь там удобная парковка. А когда делаешь замечание, матом кроют»,— сообщила пользователь Оксана Шабанова.

Некоторые подписчики паблика посоветовали женщинам проучить владельцев авто, испортив им транспорт, однако редакция Первого областного информационного агентства рекомендует законный способ борьбы с вредными автолюбителями.

«Если жители дома считают, что водитель автотранспортного средства умышленно оставляет свой автомобиль на детской площадке или в другом неположенном месте, то они могут обратиться в дежурную часть ГИБДД. Приедут сотрудники, и если они посчитают, что жалоба жителей верна, то будет произведена эвакуация транспортного средства. То же самое необходимо делать в тех случаях, когда припаркованные автомобили блокируют проезд спасательным службам либо скорой помощи»,— рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Несколько комментаторов отметили, что такой способ уже помог им проучить наглых автовладельцев.