Жители Челябинска заметили необычное природное явление

Горожане активно обсуждают выложенные в соцсети фотографии

Жители Челябинска активно обсуждают в социальных сетях необычное явление в районе городского аэропорта. Анонимный челябинец выложил в одном из пабликов «ВКонтакте» несколько фотографий, на которых можно заметить ореол вокруг солнца.

«Вот такое явление в Баландино»,— написал горожанин.

Некоторые комментаторы написали, что это гало, только слабенькое. И возникло оно, скорее всего, из-за перепада температур.

«Гало называется, как радуга, только тут кристаллы»,— написала пользователь Светлана Аникеева.

Другой участник паблика отметил, что такая иллюзия создается всегда в тех случаях, если фотографировать солнце через стекло. А кто-то назвал произошедшее концом света и северным сиянием.

Напомним, гало — это оптическое явление, чаще всего имеющее форму круга, дуги или светового столба. Обычно его можно заметить с наступлением холодов, иногда из-за перепада температур. Возникает гало следующим образом: в воздухе образуются крошечные ледяные шестигранные кристаллы, сквозь которые преломляются солнечные лучи и появляется ореол или огненный столб.