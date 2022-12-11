Жителям Челябинска предложили выбрать остановки общественного транспорта, где необходимо установить электронные табло с информацией о времени прибытия транспорта. Мнения горожан учтут при установке табло в следующем году. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».
«Вместе с администрацией подготовили векторную карту всех существующих табло, которые показывают ориентировочное время прибытия вашего маршрута. Напишите, где бы вы хотели увидеть новые табло в следующие годы», — говорится в сообщении.
Местные жители сообщили, что табло не помешали бы на остановках «Комсомольская площадь», «Улица Черкасская», трамвайных остановках в Тракторозаводском районе, на остановках в Ленинском районе, а также в микрорайонах.
В этом году мэрией установлены табло почти на 100 остановках общественного транспорта:
Фото: телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации».