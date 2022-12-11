Жители Челябинска выберут остановки общественного транспорта для установки табло

В этом году они появились почти на 100 остановках

Жителям Челябинска предложили выбрать остановки общественного транспорта, где необходимо установить электронные табло с информацией о времени прибытия транспорта. Мнения горожан учтут при установке табло в следующем году. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

«Вместе с администрацией подготовили векторную карту всех существующих табло, которые показывают ориентировочное время прибытия вашего маршрута. Напишите, где бы вы хотели увидеть новые табло в следующие годы», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщили, что табло не помешали бы на остановках «Комсомольская площадь», «Улица Черкасская», трамвайных остановках в Тракторозаводском районе, на остановках в Ленинском районе, а также в микрорайонах.

В этом году мэрией установлены табло почти на 100 остановках общественного транспорта:



Фото: телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации».