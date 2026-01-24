Жители Челябинска выберут две дополнительные площадки для благоустройства

Голосование уже стартовало

Жителям Челябинска предложили выбрать две площадки для благоустройства в 2026 — по одной в Металлургическом и Курчатовском районах города. Голосование проходит на портале «Госуслуги», сообщили в мэрии.

В Курчатовском районе до 27 января предлагают проголосовать за благоустройство либо внутриквартальной территории между домом № 78а по Комсомольскому проспекту и детским садом № 426, либо территории между домами № 5 по улице Краснознаменной и № 14а по Цинковой.

В Металлургическом районе на голосование вынесли благоустройство общественной территории между домами № 31 и 35 по улице Богдана Хмельницкого и благоустройство территории перед школой № 92. Отдать свой голос можно до 3 февраля.

«В 2026 в Челябинске благоустроят 14 объектов в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ — по две территории в каждом районе города. Их выбрали сами жители. Благодаря экономии, полученной после проведения конкурсов, у муниципалитета появилась возможность реализовать еще два проекта»,— уточнили в мэрии.

Работы по благоустройству территорий стартуют весной.