Жители Челябинска в 2025 году покупали путеводители и научную литературу

Общий объем продаж вырос на 23%

Продажи нехудожественной литературы в Челябинске выросли почти в четыре раза в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные ИА «Первое областное» представили аналитики сервиса «Авито» по итогам изучения книжного рынка.

Самый резкий рост спроса отмечен в категории путеводителей и книг о туризме — их стали покупать более чем в 13 раз чаще. На втором месте с ростом в 12,5 раза — литература о науке, технике и информационных технологиях. В тройку лидеров также вошли биографии и мемуары, а еще медицинские книги, продажи которых увеличились в 11,5 раза.

Общий объем продаж книг на площадке в Челябинске за год вырос на 23%. При этом пользователи стали активнее покупать и художественную литературу. По России самым популярным жанром стала фантастика, спрос на которую вырос в 3,5 раза. Также в топе — мистика и детективы, продажи которых увеличились в три и два раза соответственно.